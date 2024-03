Placebo | due date per l’Italia nell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Iannunciano oggi il loro grande ritorno in Italia con due nuove, l’1 luglioa Legnano (MI), Rugby Sound Festival – Isola del Castello e l’8 luglio a Roma– Rock in Roma.il ritorno in Italia nel: leLa band, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, è nota per aver rivoluzionato la musica rock attraverso l’unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile. Dopo le cinquenel nostro paese nel 2023, il gruppo torna in Italia per due imperdibili appuntamenti nel mese di luglio. La vendita generale dei biglietti è aperta da ora su livenation.it. Conosciuti per aver portato sul palco una coesione di generi diversi, negli anni igrazie alle loro ...