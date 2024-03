Più controlli per i tifosi e occhio ai contestatori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Allerta massima per la partita di domani. Digos e polizia si stanno preparando sia per accogliere idel Maccabi Haifa (circa 500/600 in arrivo in città), sia per gestire l’ingresso dei fedelissimi della Fiesole. per i primi non sono previsti punti di ritrovo o percorsi autorizzai in centro, in quanto al momento non risultano esserci ’cellule’ di tifoseria organizzata che prenderanno parte alla trasferta. Per i fan viola, invece, è previsto un controllo più capillare all’entrata nello stadio: non più a campione, ma a ogni tifoso saranno controllate tasche e zainetto. L’obiettivo è evitare la presenza negli spalti di bandiere politiche o striscioni contro o pro Palestina. Attenzione alta anche su possibilidell’area anarchica al di fuori del Franchi.