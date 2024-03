Pirateria | ecco le sanzioni per chi vede partite illegalmente

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un problema che, molto probabilmente, sarà risolto nel prossimo futuro. Prosegue, infatti, la lotta allae allo streaming online illegale da parte delle manifestazioni sportive, con ledi calcio in primo piano. Se dal primo febbraio è attiva la piattaforma gestita dall’Agcom, Piracy Shield, utile per l’individuazione e la segnalazione dei responsabili, chi diffonde i contenuti illeciti e chi ne fruisce, dall’altra arriva proprio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il monito sull’inasprimento delle pene. Infatti, lanon riguarda solo abbonamenti a Iptv e siti illegali che “rubano” leagli operatori detentori dei diritti, vendendo spesso abbonamenti ad hoc a prezzi ribassati, ma anche tante applicazioni che vengono scaricate regolarmente a costo zero da piattaforme ...

