Pietro Senaldi | solo il centrodestra è popolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Più si allarga il campo della sinistra, più si restringono i suoi elettori. Più è ampia e coesa la coalizione di, più consensi Meloni e soci raccolgono nelle urne. È la lezione del combinato disposto dei voti in Sardegna e Abruzzo.litigioso, perde. Centrosinistra, o giallorossi che siano, uniti perdono. Il punto è che, come dimostrano le Politiche del 2022, perdono anche quando marciano divisi. È la maledizione di cui è prigioniera l'ammucchiata anti -governativa, che non è un'alleanza, e forse neppure un'accozzaglia, maun insieme di velleità: nobili propositi, belle parole, interpreti mediocri, messa a terra catastrofica. Ma sarebbe ingeneroso dare la responsabilità di tutto questoa quei sei o sette partiti, forse qualcuno di più, che formano il fronte delle sinistre di varie ...