Pierpaolo Pretelli | “Dopo Striscia la Notizia facevo il cameriere per arrotondare”

Sul suo profilo Instagram, Pierpaolo Pretelli ha condiviso una divertente parodia della gag accaduta durante la notte degli Oscar 2024 . Proprio come John Cena , anche l'ex velino si è mostrato in ... (fanpage)

Pierpaolo Pretelli si è spogliato per riproporre lo sketch da John Cena agli Oscar 2024 L'articolo Pierpaolo Pretelli si spoglia come John Cena e ricrea lo sketch degli Oscar 2024 (VIDEO) proviene ... (novella2000)