Pichetto | litio dai fanghi di Campi Flegrei e Basso Lazio

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Ie alcune aree delhannodai quali si può ricavare il". Lo ha detto il ministro dell'Ambiene della sicurezza energetica, Gilberto, al Forum Intermodalità sostenibile a Roma. "La prima fonte di minerali critici in Italia è il riciclo dei Raee - ha spiegato il ministro -. Ma abbiamo anche qualche giacimento, e l'Ispra sta facendo una mappatura dei luoghi nel paese dove si possono estrarre queste materie prime. Ilper le batterie in particolare si può ricavare da fonti geotermiche e parageotermiche".

