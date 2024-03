Pichetto | accordo di solidarietà sul gas con la Germania

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) "Il gas una volta arrivava da nordest, ora arriva da sud. Noi siamo un luogo di smistamento importante. A Berlino firmeremo la parte finale dell'sulla. L'impegno disignifica intervenire in aiuto, ma in questo caso per noi è anche intervenire come luogo di trasmissione". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, a margine del Forum della intermodalità sostenibile a Roma, riferendosi all'dicon laper la fornitura del gas che sarà firmato la prossima settimana a Berlino.