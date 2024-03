Piccoli Comuni | Ferrante Mit | 50 milioni fino al 2025 per sicurezza strade

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“L’attenzione del Mit sullastradale è massima, come dimostra il decreto sul Fondo Investimenti stradali neiappena pubblicato. Vengono stanziati 50di euroal, risorse che potranno essere impiegate per interventi urgenti di messa indi tratti stradali, ponti e viadotti a beneficio dei centri sotto i 5.000 abitanti. Rafforziamo le misure a tutela dei cittadini sostenendo, in particolare, le piccole realtà che hanno più bisogno di fondi per interventi così importanti”. Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Mit, Tullio, che aggiunge: “Quasi 10di italiani risiedono nei, dove spesso i ...

Dl elezioni in Aula, Lega ripropone emendamento per terzo mandato: Roma, 13 mar. (askanews) – Sono 44 gli emendamenti depositati per l’aula del Senato sul ddl di conversione del decreto elezioni. Alcuni sono stati presentati da gruppi di maggioranza (tre FdI, due Leg ...askanews

“Patto per la casa”, 4,6 milioni di euro per i proprietari e per chi affitta: Il tutto con la regia dei Comuni e con il sostegno economico della Regione, che in questo modo conferma il proprio impegno per il diritto alla casa - spiega l’assessora alle Politiche abitative, ...ilpiacenza

Protesta trattori nel Brindisino, 'grido di dolore inascoltato': BRINDISI, 13 MAR - "Il nostro grido di dolore è rimasto inascoltato continueremo a portare avanti la protesta". Non si ferma la mobilitazione degli agricoltori della provincia di Brindisi. Oggi a Caro ...messaggeroveneto.gelocal