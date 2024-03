Picchiata e morta per emorragia interna | l' ultima agghiacciante menzogna su Kate Middleton

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Voci impazzite suda quando lei stessa ha ammesso di aver "manipolato" una foto ufficiale. Si trattava del primo scatto rilasciato da Palazzo da quando la principessa del Galles si è sottoposta a un intervento all'addome lo scorso 16 gennaio. Nell'immagine, condivisa per celebrare la festa della mamma in Inghilterra, laappare sorridente e circondata dai suoi tre figli. Ma la fotografia ha subito destato dei sospetti per dei particolari non troppo chiari, dalla manica della principessa Charlotte alle dita difino alle mani del principino Louis. A quel punto è intervenuta lain prima persona, scusandosi e parlando di un suo esperimento di "editing". Da quel momento, però, le speculazioni sulla futura regina d'Inghilterra sono aumentate a dismisura. Anche perché ...