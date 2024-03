Picchiano un uomo per derubarlo del telefonino | arrestati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Sarzana (La Spezia) 13 marzo 2024 - Arresto convalidato e obbligo di firma per i due stranieri di 31 e 22 annidaidella compagnia di Sarzana allertati da unche era stato appena aggredito e rapinato. E’ riuscito a chiedere aiuto dopo che due stanieri lo avevano picchiato in un parcheggio per rubargli il telefono. Ai militari sono bastati alcuni dettagli forniti per capire chi potessero essere gli aggressori e li hanno rintracciati nel pomeriggio ma non è stato affatto facile fermarli e perquisirli. I due hanno aggredito i militari che sono stati costretti a chiamare in supporto i colleghi. I fermati eerano in possesso oltre che dell’apparecchio telefonico appena rubato anche di 30 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 32 dosi, 10 grammi di hashish, ...