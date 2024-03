Piantedosi da Haftar Il dialogo pragmatico Italia-Libia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La parola d’ordine con cui il ministro dell’Interno Matteoha guidato una delegazionena inè pragmatismo. Accompagnato dal viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli e dal direttore dell’Aise Giovanni Caravelli.ha incontrato Khalifa, signore della guerra di Bengasi, capo miliziano con ambizioni sul futuro del Paese sin dal 2014 e attualmente considerato un interlocutore forzato nel Paese. L’autoproclamato maresciallo di campo, che guida l’altrettanto autoproclamato Libyan National Army (Lna), ha ancora un’impronta militare in Cirenaica, dove controlla una parte degli interessi che si muovono attorno al processo di stabilizzazione — che per altro ha avuto una sferzata in questi giorni, dopo un incontro al Cairo, in cui Consiglio presidenziale, Camera dei ...