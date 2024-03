Pi Greco Day 2024 | il gioco dei numeri

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 13 marzo 2024) 12.05 L'ufficializzazione Unesco è del 2019, ma è dal 1988 che il 14 marzo viene festeggiato come Giornata del Pi. La scelta della data deriva dalla coincidenza tra il formato Usa (il mese precede il giorno, quindi 3,14) e la costante matematica che indica rapporto circonferenza/diametro nel cerchio. Nel PiDay la matematica è regina:eventi e iniziative in tutto il mondo, coordinati da Umi, Unione matematica internazionale. Il tema delè ile il ruolo che i'giocano' in rompicapi,puzzle o nelle carte