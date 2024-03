Pfizer | da Commissione Ue via libera a vaccino contro pneumococco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –ha annunciato che laEuropea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio per ilconiugato pneumococcico 20-valente dell’azienda, commercializzato nell’Unione Europea con il marchio Prevenar 20, per l’immunizzazione attiva per la prevenzione della malattia invasiva, della polmonite e dell’otite media acuta causate da Streptococcus pneumoniae nei neonati, nei bambini e negli adolescenti di età compresa tra 6 settimane e i 18 anni.“L’autorizzazione della CE concessa a Prevenar 20 per neonati e bambini rappresenta un’opportunità significativa per migliorare la salute pubblica, contribuendo a proteggere dai 20 sierotipi responsabili della maggior parte delle malattie pneumococciche attualmente in circolazione nell’UE”, ha dichiarato Alexandre de Germay, Chief ...