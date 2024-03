Prezzo del Petrolio in lieve rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti passa di mano a 78,2 dollari con un aumento dello 0,37% mentre il Brent è scambiato a 82,58 dollari ... (quotidiano)

Quotazioni in rialzo per il Petrolio : Il Wti con consegna ad aprile avanza dello 0,7% a 78,08 dollari al barile e il Brent sale a 82,42 dollari con un aumento dello 0,6%. (quotidiano)

Le Borse di oggi, 13 marzo. Mercati poco mossi dopo l’inflazione Usa. Giappone, il rialzo dei salari avvicina la mossa sui tassi: spingendo al rialzo lo yen e indebolendo di contro il mercato azionario. I prezzi del Petrolio viaggiano in rialzo sui mercati asiatici sulle aspettative di una forte domanda globale, inclusi gli ...repubblica

Avvio in leggero rialzo per il mercato del gas naturale: Le quotazioni dei futures sul gas naturale sono in rialzo ad Amsterdam. Il Ttf, benchmark del prezzo del metano nel Vecchio Continente, sale dello 0,10% a 24,80 euro al megawattora. (ANSA). (ANSA) ...ansa

Petrolio in rialzo, Wti sale a 78,08 dollari (+0,7%): (ANSA) - ROMA, 13 MAR - Quotazioni in rialzo per il Petrolio: Il Wti con consegna ad aprile avanza dello 0,7% a 78,08 dollari al barile e il ...notizie.tiscali