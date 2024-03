Pessima notizia per Lindstrøm dopo il Barcellona | ora è ufficiale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Al momento dell’approdo al Napoli, ci si aspettava un rendimento maggiore da parte di Jesper. Il danese è stato relegato stabilmente in panchina in questa stagione.l’eliminazione dalla Champions, arriva un’altra beffa per Lindstrom. La scorsa estate, Jesperè stato il principale colpo di mercato del Napoli. L’esterno danese è arrivato per circa 30 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte nei giorni finale della sessione estiva di calciomercato, e quindi con grandi aspettative.l’addio di Lozano, sembrava chepotesse giocarsi stabilmente il ruolo di ala destra con Politano, ma così non è stato. All’indomani della delusione per l’eliminazione dalla Champions League, per l’esterno danese del Napoli arriva un’altra...