Pesare le uova di Pasqua | perché il nuovo trend fa arrabbiare i negozianti

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Un, nato sui social, si è rapidamente diffuso, costringendo i supermercati a correre i ripari; molte persone, infatti, hanno cominciato sistematicamente aledi, prima di acquistarle, servendosi delle comuni bilance per gli articoli di ortofrutta. Il motivo? Molto più semplice di quel che pensate; riuscire ad individuare, in base al peso, la sorpresa preferita tra quelle disponibili. Addirittura su TikTok sono presenti dei veri e propri vademecum, persino divisi per marca, con tanto di precisa indicazione del peso – e sorpresa corrispondente – , come vediamo qui sotto @beatrice lorenzi Il trucco del peso delledikinder 2024 ! Avro’ trovato in quello delle principesse la mia preferita, Ariel? #kinder #...