Periodo doloroso | Chiara Ferragni rompe il silenzio con gli occhi lucidi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 13 marzo 2024)ha ripreso a dialogare con la sua schiera di sostenitori e, giorno dopo giorno, prova a ricostruire una cornice di quotidianità per recuperare la sua posizione e la fiducia di chi la supporta. Pare che con Fedez sia finita davvero. L'influencer, dopo essere tornata da New York ed essere rientrata tra le mura domestiche, ha risposto alla domanda di un utente. "Stupenda ma Fede... il tuo valore aggiunto", ha scritto qualcuno. "Purtroppo non è una scelta mia": sono state le parole che l'imprenditrice ha digitato. Il rapper, intanto, ha iniziato a usare con più costanza i social, raccontando spesso aneddoti pescati dal passato. "Sono andata a prendere i bimbi a scuola e li ho portati al lunapark, che è una delle attività che più mi piace fare con loro: portarli al parco, o sul trenino. È stato bellissimo il momento in cui li ho ...