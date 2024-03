Perché Portanova condannato per stupro può ancora giocare | la sentenza della Corte d’Appello federale

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La decisioned'Appellosospende il giudizio sul calciatore. Il messaggio sui social: "Oggi per la prima volta dopo tre anni sono stato giudicato da persone che consapevolmente leggendo le carte non hanno potuto fare altro che assolvermi".

