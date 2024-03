Perché le casse d’acqua si trovano quasi sempre alla fine del supermercato? Risponde l’esperto

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 marzo 2024)lesiin fondo al: ecco le logiche dietro questa particolare scelta negli store. Uomo compra l’acqua al(credits Aquamea) – Ilcorrieredellacitta.comQuando andiamo a fare la spesa, una cosa èfacile da trova al: ledell’acqua. Mentre ci perdiamo tra gli scaffali per cercare qualsiasi prodotto, di natura alimentare e non, sulle bottiglie dell’acqua andiamomolto veloci e sicuri: in fondo al negozio. Una posizione che, da grande superstore al piccolo negozietto, sembra non cambiare assolutamente mai. Ecco la motivazione tecnica di questa vicenda. Ledell’acqua in fondo al: ...