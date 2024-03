Perché le balene vanno in menopausa?

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il Mistero dellanelle: una Prospettiva Evolutiva Lesono una delle poche specie, insieme agli esseri umani, in cui si è osservata la. Gli scienziati discutono da tempo sulle ragioni di questa particolare evoluzione. Uno studio recente si è concentrato sulle cinque specie dicon, suggerendo che essa conferisca un vantaggio evolutivo agli animali. Potrebbe evitare conflitti per le risorse tra generazioni diverse all’interno della stessa famiglia. Una Strategia Evolutiva Insolita Il biologo Samuel Ellis, autore dello studio pubblicato su Nature, ha ipotizzato che leabbiano sviluppato laper motivi simili a L'articolo proviene da News Nosh.

Sanremo aderisce al progetto "Missione Pelagos" rivolto alle scuole: ...importante far conoscere alle persone che vivono nel nostro territorio il Santuario Pelagos perché ... con passione e dedizione, si dedica alla ricerca scientifica, in particolar modo delle balene e ...

Gite domenicali fuori porta in Liguria. Dove andare in gita per un giorno: ...di delfini Perché come terza gita da proporvi abbiamo scelto, approfittando proprio del territorio che ci ospita, di mandarvi in mare aperto ad avvistare delfini e, se siete fortunati, balene e ...