Perché Fedez chiude Muschio Selvaggio Il retroscena legale

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La clausola della roulette russa, la sentenza della Cassazione: un avvocato spiega le mosse dicontro il suo socio Luis Sal per il controllo di un podcast che vale centinaia di migliaia di euro Come maivuolere? In un video pubblicato questa settimana, il rapper ha annunciato che saranno trasmesse