Per rafforzare la difesa europea | uniamo le forze nell' industria L' auspicio di Cingolani Leonardo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La capacità dell’Europa di consolidare la suamilitare passa anche attraverso alleanzeli nei settori degli armamenti, dell’elettronica, della cybersicurezza e dello spazio. Insomma, servono fusioni e regole antitrust più flessibili. E’ questo l’espresso dall’amministratore delegato di, Roberto, in occasione della presentazione alla comunità degli investitori internazionali del pianole 2024-2028. “Lo scenario geopolitico mondiale impone un nuovo paradigma della sicurezza globale – ha detto– dove vogliamo giocare un ruolo proattivo’evoluzione dell’della”. Non è la prima volta chepunzecchia l’Antitrust. A ...

Pechino, 09 mar – (Xinhua) – La Cina adottera’ una serie di misure per stimolare l’occupazione poiche’ la domanda nel mercato del lavoro e’ in aumento, ha dichiarato oggi il ministro delle Risorse ... (romadailynews)

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “Sono contenta di essere qui a Trento nell’anno in cui è capitale europea del volontariato, un ruolo meritato e che, come detto dal Presidente della Repubblica Sergio ... (calcioweb.eu)

Roma, 12 mar. (Adnkronos) - "Sono contenta di essere qui a Trento nell'anno in cui è capitale europea del volontariato, un ruolo meritato e che, come detto dal Presidente della Repubblica Sergio ... (liberoquotidiano)

L’Abruzzo alla BMT di Napoli per promuovere l’offerta turistica: Ma per l’Abruzzo la BMT di Napoli è anche l’occasione per rafforzare la partnership tra la Regione Abruzzo e la società sportiva Napoli calcio. Domani, nella giornata di apertura della Borsa, lo stand ...laquilablog

Spagna: rafforzato coordinamento tra Adif e operatori ferroviari per garantire funzionamento del sistema: (FERPRESS) – Roma, 13 MAR – Il Ministero spagnolo dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile ha incaricato la Direzione Generale del Settore Ferroviario di garantire un’adeguata cooperazione e coordin ...ferpress

Sottoscritta l’”Intesa per la legalità” tra la Prefettura di Cosenza e il Comune di Paola: per gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro, dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e da CGIL, CISL e UIL. Lo scopo dell’intesa è quello di rafforzare l’azione di prevenzione dai tentativi di ...cosenza.gazzettadelsud