Per il furto dei libri al Girolamini | condannato il bibliotecario

(Di mercoledì 13 marzo 2024) AGI - La prima sezione penale del tribunale di Napoli, per ildi migliaia di volumi dalla storica biblioteca napoletana dei, haa 5 anni e 3 mesi Massimo Marino De Caro,, giàa 7 anni nel 2013. La condanna, inflitta in continuazione, ha quindi rideterminato una pena a 12 anni e 3 mesi di reclusione. Poi haa quattro anni di reclusione Stephane Delsalle; a cinque anni e sei mesi Maurizio Bifolco; a quattro anni e sei mesi Luca Cableri; a due anni e sei mesi Stefano Ceccantoni e a cinque anni e otto mesi, in continuazione, Mirko Camuri. Il giudice ha ritenuto insussistente l'associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione dei volumi così come l'accusa di devastazione e di saccheggio e' caduta per i tredici ...

