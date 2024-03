Pellegrino | “Decoro dei luoghi adibiti alla cura chemioterapica”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio regionale della Campania ha approvato all’unanimità la mozione suldeia terapia, presentata da Tommaso, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale e dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli. “Dopo aver ottenuto il voto favorevole del Consiglio – ha dichiarato– sento la responsabilità di verificare personalmente le condizioni delle strutture sanitarie che effettuano terapie chemioterapiche presenti nella nostra regione e sarà miadenunciare le situazioni che non attengono ale al rispetto della dignità del paziente. La mozione approvata – ha precisato il Capogruppo nel suo intervento in Aula – non solo ...