Pedopornografia | operazione Ontario 3 | cinque arresti in Lombardia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Milano, 13 mar. (Adnkronos) - Eseguite, nei giorni scorsi indalla Polizia, 21 perquisizioni nelle province lombarde di Como, Lodi, Monza Brianza, Milano, Pavia e Varese, consentendo l'arresto di 4 persone in flagranza di reato per detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico e di una persona che, per anni, ha commesso abusi sessuali ai danni di due bambine in età preadolescenziale a lui legate da vincolo di parentela e di una amichetta. Il risultato è frutto di una complessa3) finalizzata al contrasto dellaonline. Le minori erano spesso affidate all'uomo, che godeva della fiducia dei loro genitori. L'ha permesso di documentare che lepersone arrestate hanno prodotto materiale pedopornografico ...