Pedopornografia | arrestate 5 persone Abusi anche su neonati

(Di mercoledì 13 marzo 2024)cinquesessuali aggravatisu bambini in tenera età e suCon l’operazione “Ontario3”, i poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Milano hanno arrestato 5per detenzione e produzione di materiale pedopornografico. L’indagine, coordinata dalla procura della Repubblica di Milano, è scaturita da una segnalazione pervenuta al Centro nazionale per il contrasto allaonline, in ambito di cooperazione internazionale di Polizia. La comunicazione faceva riferimento ad utenti italiani coinvolti nella detenzione e diffusione di materiale pedopornografico su un noto social network. Quattro degli arrestati sono accusati di detenzione di ingente ...

