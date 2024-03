(Di mercoledì 13 marzo 2024) 8.50 Operazione della Polizia di Stato di Milano finalizzata al contrasto dellaon-line. 5 persone sono state arrestate in flagranza di reato. Eseguite 21 perquisizioni nelle province di Como, Lodi, Monza Brianza, Milano, Pavia e Varese. Secondo l'accusa gli arrestati producevano materiale pedopornografico inducendo giovanissimi, anche di 7-8 anni,a compiere atti sessuali in streaming.Uno di loro avrebbe anche abusato di 2 bimbe, a cui era legato da vincolo di parentela, e di una loro amica.

AGI - La Polizia di Stato ha eseguito 21 perquisizioni nelle province di Como, Lodi, Monza Brianza, Milano, Pavia e Varese, consentendo l'arresto di 4 persone in flagranza di reato per detenzione di ... (agi)

cinque persone sono state arrestate in flagranza di reato in un'operazione finalizzata al contrasto della Pedopornografia online condotta dagli agenti della Polizia di Stato di Milano. Uno è stato ... (tg24.sky)

Contrasto alla Pedopornografia online: 5 arresti in Lombardia: Nell’ambito di una complessa operazione finalizzata al contrasto della Pedopornografia online ... Pavia e Varese, consentendo l’arresto di 4 persone in flagranza di reato per detenzione di ingente ...reportweb.tv

Bambini di sette anni costretti a fare sesso in streaming e video con abusi su neonati: 5 arresti per Pedopornografia in Lombardia: Cinque persone sono state arrestate in Lombardia in flagranza di reato in un'operazione finalizzata al contrasto della Pedopornografia online condotta dagli agenti della la Polizia di Stato ...leggo

Pedopornografia, 5 arresti in Lombardia: video di abusi su neonati: Operazione della Polizia di Stato in Lombardia: cinque arrestati. Abusi sessuali su tre bambine e condivisione di migliaia di file pedopornografici ...affaritaliani