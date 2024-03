Pedopornografia | 5 arresti in Lombardia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito di una complessa operazione finalizzata al contrasto dellaonline, la Polizia di Stato ha eseguito, nei giorni scorsi, 21 perquisizioni nelle province lombarde di Como, Lodi, Monza Brianza, Milano, Pavia e Varese, consentendo l’arresto di 4 persone in flagranza di reato per detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico e di una persona che, per anni, ha commesso abusi sessuali ai danni di due bambine in età preadolescenziale a lui legate da vincolo di parentela e di una amichetta. Le minori erano spesso affidate all’uomo, che godeva della fiducia dei loro genitori. L’operazione ha permesso di documentare che le cinque persone arrestate hanno prodotto materiale pedopornografico inducendo giovanissimi, anche di sette/otto anni, a compiere atti sessuali in streaming ovvero a riprendersi in atti di ...

cinque persone sono state arrestate in flagranza di reato in un'operazione finalizzata al contrasto della Pedopornografia online condotta dagli agenti della Polizia di Stato di Milano. Uno è stato ... (tg24.sky)

Cinque Arresti in Lombardia per produzione e diffusione di contenuti pedopornografici. Tra le accuse anche abusi sessuali su due bambini (notizie.virgilio)

BERGAMO. OTTO arresti PER DROGA E FAVOREGGIAMENTO PROSTITUZIONE: (Mi-lorenteggio.com) Bergamo, 13 marzo 2024 Nelle prime ore del mattino, i Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno dato corso ad un ordine di esecuzione di misure cautelari delegato dalla Procu ...mi-lorenteggio

arresti in Lombardia per Pedopornografia abusi sessuali su neonati e bambini costretti a spogliarsi in video: Cinque arresti in Lombardia per produzione e diffusione di materiali pedopornografici. Tra le accuse anche abusi sessuali su due bambini ...notizie.virgilio

Bambini di sette anni costretti a fare sesso in streaming e video con abusi su neonati: 5 arresti per Pedopornografia: MILANO - Cinque persone sono state arrestate in Lombardia in flagranza di reato in un'operazione finalizzata al contrasto della Pedopornografia online condotta ... Pavia e Varese, Gli arrestati ...corriereadriatico