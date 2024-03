Pederzoli interessa alla Roma | possibile approccio

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lasembrerebbeta fortemente al profilo di Mauro, attuale direttore sportivo del Parma. Sullo sfondo ci sono anche due ex giocatori giallorossi Lainizia a restringere il cerchio dei papabili per sostituire Tiago Pinto come direttore sportivo giallorosso. Il portoghese ha, infatti, lasciato il suo ruolo con la fine del mercato di L'articolo