Pd e M5S vincono solo senza Renzi e Calenda

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il giorno dopo i risultati elettorali in Abruzzo, che hanno nuovamente consegnato la Regione nelle mani del già governatore meloniano Marco Marsilio, le forze di opposizione che sostenevano unitariamente l’ex rettore di Teramo, Luciano D’Amico, si interrogano sui motivi della sconfitta e in un certo senso cercano di riposizionarsi. Non c’è dubbio che la riflessione più profonda e travagliata sia quella che si è aperta in seno al M5S che si è fermato a un modesto e deludente 7 per cento. Era al quasi 24 per cento cinque anni fa e al 18,4 per cento alle ultime politiche del 2022. Il Pd forte di un risultato di oltre il 20 per cento – era all’11,9 nelle regionali di cinque anni fa e al 16,6 per cento alle politiche – insiste sul campo largo. Con Italia Viva e Azione in coalizione, Pd e M5S e sinistra ci rimettono “Io non demordo, l’alleanza fra tutte le forze d’opposizione è un percorso ...