Pazzaglia | buona la prima | Avanti così

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024)laper mister Simone. Il neo trainer della Fermignanese coglie subito il successo con un secco 3 a 0 contro la Castelfrettese. Una giornata, la 25esima, che ha portato i 3 punti anche al Sant’Orso e al Villa San Martino. In vetta ha allungato il Fabriano Cerreto e il distacco con la Portuali Dorica è ora di 4 punti, 5 sul Moie e sul Sant’Orso e molto probabilmente saranno queste le squadre che si contenderanno la vittoria finale e la miglior griglia playoff. Il successo della Fermignanese è spiegato dal mister Simone: "È stata una bella vittoria, i ragazzi sono stati bravi soprattutto nel momento in cui siamo rimasti con l’uomo in meno, perché nonostante l’inferiorità numerica siamo riusciti a fare due gol e questo non era facile. Ci sono diverse cose da migliorare e cercheremo di ...