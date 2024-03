Pauroso incendio in A1 | distrutti camion bisarca e alcune auto che portava

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Barberino del Mugello (Firenze), 13 marzo 2024 – Minuti di paura instrada A1 per un violentoche ha distrutto une leche stava trasportando. Fiamme altissime si sono levate proprio all’altezza di Barberino, in direzione Bologna. Ilista ha fatto in tempo a uscire dal mezzo, poi appunto il violento rogo che ha distrutto ile le. A intervenire, i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Barberino del Mugello, di Firenze Ovest e di Calenzano. Erano le 20.25 quando sono scattate le chiamate di soccorso. Quattro glimezzi dei vigili del fuoco intervenuti. Nelle prime fasi dell’intervento, l’strada è stata bloccata per consentire le ...

