Paul Alexander | morto a 78 l' uomo dal polmone d' acciaio | era stato paralizzato dalla poliomielite da bambino

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Aveva vissuto settant'anni, dal 1952 al 2024, dentro un macchinario noto come 'd'' che gli permetteva di espletare le sue funzioni vitali, quindi di sopravvivere., avvocato 78enne dis, purtroppo non ce l’ha fatta e dopo una breve malattia e ricovero in ospedale si