Patente | fino a che età si può guidare? Cosa dice la legge

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Bologna, 13 marzo 2024 –a che età si può? L’episodio della 103enne fermata con lascaduta a bordo della sua Fiat Panda bianca a Bondeno, in provincia di Ferrara, riporta in auge una vecchia questione: il rischio di mettersi alla guida in condizioni non idonee può infatti causare danni a sé stessi e agli altri. Il Codella strada non mette limiti di età, spostando però l’attenzione sui requisiti psicofisici da avere prima di mettersi alla guida, accertati da un medico legale con l’esame oculistico.laE’ per questo che più avanzeranno gli anni, meno tempo passerà tra un rinnovo dellae l’altro.al compimento delle 50 candeline, infatti, la...