Pasqua amara | le uova di cioccolato costano di più colpa del caro cacao

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Potrebbe essere unacon menodi, a meno che i consumatori non siano disposti a spendere molto di più rispetto allo scorso anno per acquistarle. Secondo uno studio del Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) i prezzi delledisono aumentati del 24%, o addirittura del 40% per alcune marche, rispetto al 2023. Per fare un esempio, come rivela lo studio, l’uovo Kinder Gran Sorpresa che in Italia ha un prezzo fisso, passa da 9,99 euro a 11,99, due euro in più. Il prezzo di alcuneper adulti con un peso compreso fra i 320 e 365 arrivano a costare anche 18 euro, pari al 33% in più rispetto all’anno precedente. Leper bambini legate a serie tv, ...