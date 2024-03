Parlamento UE approva legge sull' Intelligenza Artificiale | tutti i dettagli e le implicazioni future

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Mercoledì, ilhato la(IA), che garantisce sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali e promuove l'innovazione. I deputati hannoto il regolamento, frutto dell'accordo raggiunto con gli Stati membri nel dicembre 2023, con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni.L'obiettivo è di proteggere i diritti fondamentali, la democrazia, lo Stato di diritto e la sostenibilità ambientale dai sistemi di IA ad alto rischio, promuovendo nel contempo l'innovazione e assicurando all'Europa un ruolo guida nel settore. Il regolamento stabilisce obblighi per l'IAa base dei possibili rischi e del livello d'impatto.Le nuove norme mettono fuorialcune applicazioni di IA che ...

Arriva il voto finale sulla Epbd. Adesso manca soltanto l’ approva zione formale del Consiglio, poi il testo potrà essere pubblicato ed entrerà in vigore (ilsole24ore)

Bruxelles, 12 mar. (askanews) – La plenaria del Parlamento europeo ha approva to in via definitiva, oggi a Strasburgo, con 370 voti contro 199 e 46 astenuti, l’ accordo raggiunto in “trilogo” con il ... (ildenaro)

Arriva il voto finale sulla Epbd. Adesso manca soltanto l’ approva zione formale del Consiglio, poi il testo potrà essere pubblicato ed entrerà in vigore - (ilsole24ore)

Case green, stop alle caldaie a gas e incentivi per i pannelli solari | Ecco le novità: Per la sua adozione definitiva, la direttiva dovrà ora essere approvata formalmente anche dal Consiglio Ue. Una volta entrate in vigore le norme, l'Italia e gli altri Paesi avranno due anni di tempo ...tgcom24.mediaset

Edifici green: direttiva approvata dal Parlamento UE: Il Parlamento europeo ha approvato la direttiva green che prevede emissioni zero per i nuovi edifici e l'addio alle caldaie a combustibili fossili.punto-informatico

UE approva la Direttiva Case Green, addio al bonus caldaie dal 2025: Dalla direttiva case green niente più incentivi per le caldaie dal 2025 e stop, dal 2024, all’installazione di quelle a combustibile fossile ...investireoggi