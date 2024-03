“Papà non risponde al telefono” | 75enne trovato sepolto sotto dei mobili da due giorni

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Canino, 13 marzo 2024 – L’uomo, undi Canino in provincia di Viterbo, da duenonva alle telefonate del figlio residente a Roma. Sono stati i carabinieri del piccolo comune della Tuscia, a salvargli la vita dopo che il figlio li aveva chiamati preoccupato per la scomparsa del padre. I militari, sono andati a casa dell’uomo, e visto che nonva al campanello, forzando una finestra sono entrati in casa, dove hannoildue grosse scarpiere a muro, che cadendo lo avevano intrappolato schiacciandolo a terra. I carabinieri, dopo aver liberato l’anziano gli hanno prestato i primi soccorsi, poi lo hanno affidato al personale del 118 che ha provveduto a trasportarlo in ospedale. ilfaroonline.it è su ...

"Cari fratelli e sorelle buon giorno. Vi do il benvenuto, ancora sono un po' raffreddato e per questo ho chiesto al monsignore di legge re la catechesi . Stiamo attenti che credo ci potrà fare tanto ... (quotidiano)

Il Festival di Sanremo è tornato per una settimana a risplendere per le vie della città ligure a marzo. Non è una fake news ma è quello che è accaduto realmente grazie alla terza stagione di “Vita ... (ilfattoquotidiano)

'Per mio padre se non si vedono i capezzoli non è una camicia': Se non mostra i capezzoli, per mio papà non è una camicia degna di nota. La tua relazione con la tua maglietta a rete è probabilmente la più lunga che tu abbia mai avuto. E funziona.' Lenny ha ...

Saint Patrick'S Day 2024 a Firenze: ...Cafe di Firenze per festeggiare il patrono dell'isola di smeraldo e uno che celebra tutti i papà. ... Quale migliore momento per bere una birra se non durante il weekend del St. Patrick's Day Il 17 ...