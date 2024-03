Panini Mantou | ricetta facile!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Isono una specialità cinese davvero imperdibile: sofficissimi, ariosi e leggeri, hanno un sapore neutro e delicato, capace di mettere ben in risalto gli aromi delle pietanza a cui si accompagna. Il segreto è da ricercarsi proprio nel tipo di cottura che li rende morbidi all’inverosimile. Solo farina, lievito, zucchero, sale e acqua, questi gli ingredienti di un impasto semplice da ottenere e da lavorare. Possiamo utilizzarli per accompagnare una cena etnica, oppure possiamo farcirli come preferiamo: il loro gusto si accompagna indifferentemente con il dolce o il salato, a seconda delle preferenze. I tempi di lievitazione sono piuttosto rapidi e in meno di due ore potremo affondare il morso nella loro consistenza così appagante. Che ne dite di cucinare insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia! I...