Palpeggia quattro pazienti durante le visite mediche | arrestato un medico del lavoro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) I carabinieri di Crema hannoundelche è accusato di avertodonnela visita per ottenere il certificato di idoneità lavorativa.

Oristano, Palpeggia due minorenni: arrestato 52enne: Attenzioni morbose verso ragazzine minorenni. Palpeggiamenti ripetuti, nonostante i divieti del Tribunale, e alla fine un 52enne di Santa Giusta è finito in cella con l’accusa di abusi sessuali.unionesarda

Attacco nel sud-est della Nigeria, 6 morti tra cui 4 poliziotti: Almeno sei persone sono state uccise, tra cui 4 poliziotti, da uomini armati nello Stato di Ebonyi, nel sud-est della Nigeria. Lo riferiscono le forze dell'ordine. (ANSA) ...ansa

Proteste contro il piano di Caracas per il ghiacciaio Humboldt: In Venezuela, ecologisti, alpinisti e scienziati protestano contro il piano del ministero dell'Ecosocialismo deciso a collocare coperture geo-tessili (plastica) per proteggere quello che resta del ghi ...ansa