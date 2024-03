Pallanuoto Serie C Reggiana senza avversari Ottavo hurrà in altrettante gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024)successo per la(24), che si conferma a punteggio pieno al vertice del campionato diC grazie al 15-6 casalingo rifilato alla RN Verona (10). Oltre a proseguire nella propria marcia, la compagine granata può festeggiare per le notizie provenienti da Trento, dove i padroni di casa impattano 11-11 con lo Sporting Lodi, secondo della classe, distante ora 4 lunghezze: notizia migliore, alla vigilia dello scontro diretto che sabato concluderà il girone d’andata, non poteva esserci. Venendo alla sfida con gli scaligeri,laha faticato in avvio, andando sotto 1-0 e chiudendo il primo parziale sul 2-2; punteggio in equilibrio anche nel proseguo, come dimostra il 6-4 di metà gara, prima del 7-1 nel quarto periodo che ha chiuso definitivamente i giochi. A livello individuale, tripletta per ...