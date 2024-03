Palidoro | lavori di potatura in viale Maria | istituita viabilità provvisoria

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Fiumicino, 13 marzo 2024- L’Amministrazione Comunale, nell’ambito dell’Area Ambiente, ha riscontrato la necessità di effettuare ladi n.102 Quercus Ilex presenti in, a, nel tratto compreso tra Via Monti dell’Ara e Via San Carlo. Prevista, inoltre, la pulizia, la spollonatura, il taglio dell’erba e dei rovi sottostanti che in alcuni punti invadono la carreggiata. Dalle ore 07:30 alle ore 16:30, del 14/2024, per permettere l’esecuzione dei, nonché la successiva raccolta del materiale vegetale di risulta per il trasporto a smaltimento, si rende necessario occupare parte della carreggiata ed istituire il senso unico alternato, sul tratto di carreggiata interessato dall’intervento. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

