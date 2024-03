Palestinese arrestato a L’Aquila | nessuna estradizione in Israele | «Rischia trattamenti disumani»

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La Corte d’Appello deha deciso di respingere la richiesta didiper Anan Yaeesh, il 37enneinsieme ad altri due connazionali con l’accusa di terrorismo. Secondo gli investigatori della Digos e della polizia, i tre avevano costituito nel capoluogo abruzzese una vera e propria struttura operativa militare, denominata “Gruppo di Risposta Rapida-Brigate Tulkarem”, con la quale pianificavano di condurre attentati «anche suicidari, contro obbiettivi civili e militari in territorio estero». Per i giudici che hanno negato l’è troppo alto il rischio che Yaeesh «possa essere sottoposto acrudeli,o degradanti, o comunque ad atti che configurano la violazione dei diritti ...

Un tifoso dell’Hapoel Umm al-Fahm è stato arrestato in Israele e interrogato con l’accusa di aver Sventola to una bandiera palestinese durante una partita contro il Maccabi Haifa. La notizia è stata ... (calcioweb.eu)

Non sarà estradato in Israele il presunto terrorista Palestinese Anan Yaeesh: Roma, 13 mar. (askanews) – Non si può procedere all’estradizione in Israele di Anan Kamal Afif Yaeesh. Lo hanno deciso i giudici della corte d’appello dell’Aquila che hanno di fatto accolto una istanz ...askanews

Un 13enne Palestinese è stato ucciso dalla polizia di frontiera israeliana in un campo profughi in Cisgiordania: Martedì sera la polizia di frontiera israeliana ha ucciso un 13enne Palestinese nel campo profughi di Shuafat, in Cisgiordania, il territorio che Israele occupa dal 1967 e che i palestinesi ...ilpost

L'Aquila, i giudici dicono no all'estradizione in Israele per Yaeesh: “Rischio crudeltà”: Nessuna estradizione in Israele per Anan Yaeesh, il 37 enne Palestinese attualmente in carcere a Terni con l'accusa di terrorismo. Lo ha deciso la Corte d'Appello dell'Aquila per il rischio che l'uomo ...rainews