Palermo | pena sospesa per Diakitè | aveva insultato poliziotti a un controllo a Terni

(Di mercoledì 13 marzo 2024) E’ stata messa la parola fine alla vicenda giudiziaria che ha visto protagonista Salim, oggi difensore delma all’epoca dei fatti tesserato per la Ternana. Nel corso di undi routine alla stazione di, gli era stato chiesto di mostrare il permesso di soggiorno, documento che non possiede in quanto comunitario (di origini francesi). Dalla richiesta delle forze dell’ordine era nata una forte discussione, con un verbale redatto dagli agenti della Polizia Ferroviaria con annessa accusa di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Oggi il giudice del tribunale di, Simona Tordelli, ha disposto la sospensione condizionale della. “Salim ha completamente risarcito le persone ritenute offese e corrisposto le spese legali – dichiara Gianmaria Daminato, ...

Messina Denaro, l'autista Giovanni Luppino condannato a 9 anni: «Accompagnavo il boss per ragioni umanitarie»: Il gup di Palermo ha condannato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati, a 9 anni, Giovanni Luppino, l'imprenditore di Campobello di Mazara (Tp) che ha fatto da autista ...ilgazzettino

Matteo Messina Denaro, condannato a 9 anni Giovanni Luppino: «Chiedeva il pizzo per conto del boss»: Arriva una svolta. Il gup di Palermo ha condannato per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati, a nove anni, Giovanni Luppino, l'imprenditore di Campobello di Mazara, Trapani, che ...leggo

Aggredisce medico in ospedale Palermo, arrestato: La Procura della Repubblica di Palermo ha delegato la locale Squadra Mobile per l’esecuzione dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preli ...grandangoloagrigento