Palermo | aggredisce con un taglierino un medico dell’ospedale “Cervello” | arrestato

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Pubblicato il 13 Marzo, 2024 La Procura della Repubblica diha delegato la locale Squadra Mobile per l’esecuzione dell’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminare dinei confronti di M.P., in quanto ritenuto responsabile di tentato omicidio in pregiudizio di unin servizio presso il reparto di endocrinologia del locale ospedale “”. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle attività d’indagine condotte dalla Squadra Mobile, coordinata dalla locale Procura della Repubblica, a seguito dell’evento delittuoso verificatosi in questo centro cittadino lo scorso 21 febbraio, quando il citato professionista è stato aggredito dall’indagato per motivi legati alla prescrizione di un farmaco. In quell’occorso il ...