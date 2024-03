Firenze, 12 marzo 2024 - Giornata importante in Palazzo Vecchio , dove il Sindaco Dario Nardella ha ricevuto due leggende della storia della Fiorentina. Da qualche giorno è in città Gabriel Batistuta , ... (sport.quotidiano)

Palazzo del Pero in festa per la fine dei lavori della canonica: Arezzo, 13 marzo 2024 – Domenica 17 marzo, si terrà a Palazzo del Pero, la festa per la conclusione dei lavori di recupero e restauro della Canonica della Chiesa di San Donnino. Alle 11 verrà ...lanazione

REGIONALI: VITTORIA A PESCARA CAMPO LARGO RIMESCOLA CARTE, D’ALFONSO MEDITA CANDIDATURA A SINDACO: Per D’Alfonso, tornare a fare il sindaco della sua città, che ha già guidato dal 2003 al 2009, è del resto una tentazione tropo forte, rispetto al restare a Palazzo Montecitorio sui banchi ...abruzzoweb

Belluno. Case introvabili per migranti, cooperativa vincitrice dell'appalto nei guai: il servizio di accoglienza non è stato garantito: BELLUNO - La cooperativa vince l'appalto per l'accoglienza migranti, ma non si trovano alloggi in città: prima rischiando una penale, poi trova l'accordo con il Comune e ...ilgazzettino