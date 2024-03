PAGELLE – Rrahmani e Juan Jesus come Totò e Peppino Lindstrom | ho perso le parole e le bestemmie

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ledi Barcellona-Napoli 3-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. Allestisce la Sagra della Respinta, in tutte le salse. E in particolar modo su quel flagello vivente di Raphinha. Prende tre pappine nel vetusto stadio sulla collina di Montjuic ma ancora una volta, Ilaria, il giovane Meret è l’unico che si salva lì dietro – 6,5 E’ l’unico anche ad aver capito l’importanza della partita e ad averla affrontata con lo spirito e l’attenzione giusti – 6,5 DI LORENZO. Ei fu sicimmobile, per ben due volte, sul due a zero di Joao Cancelo. L’Eurocapitano che fu è poi il punching ball prediletto del citato flagello Raphinha. Certo, al 34’ quasi pareggia con la cabeza, ma stasera dà purtroppo un contributo decisivo alla tragedia di una difesa ridicola, parafrasando Musil – 4 Raphinha ne fa letteralmente carne da porco: il nostro non ...