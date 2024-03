Pagelle Borussia Dortmund-Psv 2-0 | voti e tabellino ritorno ottavi Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ledi-Psv 2-0, con iai protagonisti e ildeldeglidi finale di. Al Signal Iduna Park c’è Orsato come arbitro di uno scontro che si preannuncia come equilibrato tra due outsider. Si parte dall’1-1 maturato all’andata e nel primo tempo il solito Sancho porta in vantaggio la formazione tedesca. Nel secondo tempo, poi, raddoppiano i gialloneri, ma c’è fuorigioco rilevato dal Var. Nel finale Reus firma il raddoppio. Di seguito ecco ledella sfida. GLI HIGHLIGHTS(4-2-3-1): Kobel 7; Sule 6, Can 6, Hummels 6, Maatsen 6; Özcan 6.5, Sabitzer 6; Malen 7 (25? st Adeyemi 5.5), Brandt 6.5 (13? st ...