Pagelle Arsenal-Porto 5-2 d c r | voti e tabellino ritorno ottavi Champions League 2023 2024

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ilcon idi, sfida valevole per ildeglidi finale di. La squadra di Arteta davanti al pubblico dell’Emirates Stadium di Londra è chiamato a ribaltare la sconfitta per 1-0 patita ingallo. Un primo tempo dominato dai Gunners, che si ritrovano spesso nell’area di rigore avversaria, senza però trovare il vantaggio fino al minuto 41?, quando è Trossard, leggermente defilato sulla sinistra, a trovare il gol dell’1-0. Gli inglesi spingono a tutta nel secondo parziale, trovano anche la rete del 2-0 poi annullata ad Odegaard per una trattenuta di Kai Havertz ai danni di Pepe. Nei minuti finali ci provano prima Gabriel Jesus e poi ...

