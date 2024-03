Padova | terribile schianto frontale tra auto e un camion | morti marito e moglie anziani

Il Papa, tanti giovani muoiono in guerra, è una pazzia: CITTÀ DEL VATICANO, 13 MAR - "Per favore, perseveriamo nella fervida preghiera per quanti soffrono le terribili conseguenze della guerra. Oggi mi hanno portato un rosario e un Vangelo di un giovane so ...mattinopadova.gelocal

Este.terribile schianto sulla statale tra un camion e un'auto: marito e moglie muoiono sul colpo, traffico in tilt: ESTE (Padova) - Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, 11 marzo, a Este: marito e moglie di Carceri hanno perso la vita. Lo schianto tra un camion e un'auto, una ...ilgazzettino

terribile schianto tra auto e un camion: morti marito e moglie: Incidente a Santa Caterina d'Este, le vittime sono due anziani del posto: per cause ancora da accertare la Dacia Sandero su cui viaggiavano si è scontrata con un mezzo pesante. Sulla stessa strada poc ...today