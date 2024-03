Paderno Dugnano | incendio in un centro professionale | scuola evacuata | tre studentesse soccorse

(Di mercoledì 13 marzo 2024)(Milano) – Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, mercoledì 13 marzo, in viale dell’Industria (all’angolo con via Alessandrina) a, nel Milanese. I pompieri sono entrati in azione oggi per domare le fiamme scoppiate sul tetto di un, il Poliestetico. L’allarme è scattato questa mattina poco dopo le 11. Laè statamentre i vigli del fuoco sono riusciti a spegnere l'in tempi brevi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e una automedica. Stando alle prime informazioni tre(di 14, 16 e 18 anni) sono state visitate sul posto ma non risultano intossicate gravi da essere portati in ospedale.

